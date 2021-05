Landkreis Landsberg

Stadtbienen gibt es im Landkreis Landsberg noch nicht lange

Eine Arbeiterin der Honigbiene sammelt Pollen an Weidenkätzchen. Wie sie ist die Efeu-Seidenbiene eine der Arten, die bis in den Herbst hinein fliegt.

Plus Die Efeu-Seidenbiene ist eine Zugereiste im Landkreis Landsberg. Warum sie Sandkästen so gerne mag.

Von Andreas Fleischmann

Was wären wir ohne die Biene? Ihre Bestäubungsleistung ist für die Menschheit von zentraler Bedeutung. Ohne sie gäbe es weder Kaffee noch Schokolade, Baumwolle, Heilpflanzen oder Gewürze. Doch die Biene ist nicht nur für die Landwirtschaft enorm wichtig. Denn sie bestäubt auch Wildpflanzen und erhält so die Vielfalt der Natur und des Ökosystems. Wir sind auf die Biene angewiesen, weil Pflanzen Lebensgrundlage, Nektar und Lebensraum für Mensch und Tier sind. Der Ammersee Kurier hat die wichtigsten Informationen in einer Serie zusammengefügt.

