Das Zwölf-Stunden-MTB-Rennen fällt wieder aus

Jahresversammlung des MC Diessen. Pandemie verhindert fast alle Club-Aktivitäten

Zur Jahresversammlung des Motorsport-Club Diessen (MCD) im ADAC konnte dessen Vorsitzender Helmut Bischeltsrieder 28 Vereinsmitglieder, darunter Ehrenmitglied Franz Staud, im Landgasthof Tannenhof begrüßen.

Seit der letzten Jahresversammlung im Februar 2020 fanden nur wenige Club-Aktivitäten statt. Wegen der Corona-Pandemie mit den vorgeschriebenen Einschränkungen mussten alle sportlichen und gesellschaftlichen Vorhaben wie Autoslalom, Oberlandrallye und Zwölf-Stunden-Mountainbike-Rennen am Schatzberg, wie auch viele Feiern ausfallen, zählte Bischeltsrieder in seinem Jahresbericht auf.

Ende Juli wollte man die Zwölf-Stunden-MTB-Europameisterschaft rund um den Schatzberg durchführen. Nach einem Online-treffen des Vorstands entschied man sich jedoch, dass es keinen Sinn mache, diese Bike-Großveranstaltung in abgespeckter Form durchzuführen. Nun hofft man im Verein, diese Mountainbike-Veranstaltung im nächsten Jahr durchführen zu können.

Derzeit hat der MCD 175 Mitglieder, darunter 26 Frauen. Das älteste Mitglied zählt 95 Jahre, das jüngste Mitglied ist 12 Jahre jung.

Wie Bischeltsrieder mitteilte, sei geplant, am 12. September ein Oldtimer-Treffen auf einer Wiese in Fischen – ohne Rennen oder Ausfahrt – durchzuführen. Clubabende und die Jahresabschlussfeier sollen, wenn möglich, wieder stattfinden, so der Vorsitzende am Ende seines Jahresberichtes.

Schatzmeister Alex Lampl erläuterte der Versammlung die Finanzen die, auch wegen Corona, keine größeren Einnahmen und Ausgaben umfassen. Schatzmeister und Vorstand wurde ohne Gegenstimme die Entlastung erteilt.

Für den Erhalt und die Beschaffung neuer Reifen für die zwei Club-Slalomfahrzeuge sind wie jedes Jahr 2500 Euro eingeplant, und auch ein Lagercontainer für Club- und Rennmaterial von etwa 1300 Euro soll nach Beschluss des Vorstands beschafft werden. Über die Anschaffung neuer Clubkleidung wird im Vorstand noch diskutiert, verkündete Bischeltsrieder.

Dem Antrag auf den Einstieg in das SimRacing stimmte der Vorstand zu. Der Begriff SimRacing kommt aus dem Englischen und vereint die Wörter Simulated und Racing, also simulierter Rennsport. Hierbei wird versucht, alle Eigenschaften des realen Rennsports in der virtuellen Welt am Bildschirm zu simulieren. In diesen virtuellen Rennen sind einige jüngere Clubmitglieder bereits aktiv, und auch im ADAC gibt es schon Meisterschaften im SimRacing, erklärte Bischeltsrieder. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjährige Mitglieder. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde mit Urkunde Tobias Hergt gedankt. Seit 25 Jahren aktiv ist Petra Bischeltsrieder. Vorsitzender Helmut Bischeltsrieder ist vor 30 Jahren beigetreten und wurde ebenfalls mit Urkunde geehrt. Inhaber und Wirt des Tannenhofs, dem Stammlokal des Motorsport-Clubs Dießen, Michael Gatzen, ist seit 25 Jahren Mitglied. Für 35 Jahre Mitgliedschaft und Engagement wurde Christian Nörpel gedankt. Als einen der Leistungsträger des MCD bezeichnete Schatzmeister Alexander Lampl Nörpel. „Ohne seine Initiative und Arbeit hätte es nie die Kart-Rennen und die Montainbikerennen gegeben“.

Vor 55 Jahren ist Max Hinterstrasser dem MCD beigetreten und war erfolgreicher Motorcross-Fahrer und im Rallyesport aktiv und gehörte nach seiner aktiven Zeit zu den Förderern und Gönnern des MCD.

Seit 60 Jahren ist Bernhard Heinrich Mitglied. Begonnen hatte er bei der Moped-Jugendgruppe, war bei Geschicklichkeitsfahrten aktiv und auch Bayerischer Meister und hatte, als er noch in Dießen wohnte, „bei der Organisation und Durchführung von Ausfahrten und Oldtimerfahrten immer aktiv geholfen“, wie bei der Übergabe der Urkunde Schatzmeister Alexander Lampl erwähnte. (rf)