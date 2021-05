Pähl

16:05 Uhr

Braucht das neue Rathaus in Pähl wirklich einen Saal?

Das Pähler Rathaus zwischen Pfarrkirche und Schule platzt aus allen Nähten. Jetzt ist ein Neubau nahe dem alten Schulhaus in der Eichbergstraße geplant. Die Freien Wähler wollen ihn ohne Saal bauen und einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat stellen.

Plus Die Freien Wähler in Pähl machen sich Gedanken über die Größe des geplanten Rathauses. Einen Sitzungssaal sehen sie als entbehrlich an. Doch ob sie sich mit dieser Meinung durchsetzen können, ist offen.

Von Alfred Schubert

Die Freien Wähler in Pähl haben sich Gedanken zum Rathaus-Neubau gemacht und regen an, das Gebäude ohne Saal auszuführen. Was ihre Beweggründe sind und wie der Gemeinderat darüber denkt.

Themen folgen