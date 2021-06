Pähl

12:15 Uhr

Ist die Pähler Tagespflege gut erreichbar?

Plus Eine Projektgruppe beschäftigt sich mit der geplanten Pflegeeinrichtung in Pähl. Es geht um die Bauzeiten, Raumnutzung und Erschließung. Eine Idee ist, das Gebäude auch vom Dorf her anzubinden.

Von Alfred Schubert

Die Projektgruppe „Tagespflege“, die sich mit der Planung des Gebäudes in der Gemeinde Pähl befasst, hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Ergebnisse ihrer ersten Sitzung vorgestellt. Die Mitglieder der Gruppe halten es für sinnvoll, das Vorhaben in zwei Abschnitten zu realisieren. Zunächst soll das Hauptgebäude errichtet werden, dann das benachbarte Wohngebäude für Mitarbeiter.

