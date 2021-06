Pähl

07:09 Uhr

Maskenstreit: Pähler Gemeinderätin darf an Sitzungen nicht mehr teilnehmen

Plus Weil die Pähler Gemeinderätin Irene Popp im Sitzungssaal keine Maske tragen will, wird ihr die Teilnahme an den Gemeinderatssitzungen verweigert. Dem Gremium unterläuft ein Formfehler.

Von Alfred Schubert

Die Pähler Gemeinderätin Irene Popp war von der Teilnahme an Sitzungen des Gremiums ausgeschlossen worden, weil sie es abgelehnt hatte, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Dabei hatte das Gremium die Verpflichtung zum Tragen von Masken im Saal des Pfarr- und Gemeindezentrums für alle Anwesenden während der Sitzungen beschlossen. Popp begründete ihre Verweigerung damit, dass sie mit Maske nicht richtig atmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen