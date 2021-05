Bikerin wird von Pkw erfasst

Samstagnachmittag gab es einen Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto.

Schwer verletzt und mit Verdacht auf Polytrauma wurde eine 57-jährige Motorradfahrerin am Samstagnachmittag von Obermühlhausen in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Sie war vorher an der Einmündung der Kreisstraße zur Staatsstraße kurz vor Obermühlhausen mit ihrer Ducati Monster mit einem Auto eines 77-jährigen Kaufmanns aus München zusammengeprallt. Laut Polizei wurde die Angestellte aus Dachau, die von Thaining kommend nach rechts in Richtung Obermühlhausen abbiegen wollte, aus der Kurve in die Gegenfahrbahn getragen und prallte dort frontal gegen den von rechts kommenden Audi A6 Avant. Die Frau wurde auf die Windschutzscheibe des Audi geschleudert. Der Audifahrer und seine 77-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25 000. Die Unfallursache muss durch ein Gutachten geklärt werden. (ak)