Polling

06.06.2021

Pollinger Eismanufaktur versorgt die Region mit Bio-Eis

Manuel und Karina Glas bieten das Heumilch-Eis in Automaten an, wie beispielsweise an der Weilheimer Straße in Pähl.

Plus Haben Sie schon ein Eis der Pollinger Eismanufaktur probiert? Der AK stellt das Start-Up vor, das dahinter steckt und verrät, was das Eis so besonders macht.

Von Alfred Schubert

Etwas Vorbereitungszeit war nötig, bis Manuel und Karina Glas mit ihrer Geschäftsidee auf den Markt kommen konnten. Im vergangenen Herbst haben die beiden den Bauantrag für die Einrichtung eines Reinraums für ihre „Pollinger Eismanufaktur“ gestellt. Seit März wird produziert. Zum Sommeranfang rechnen sie mit mehr Absatz als in den vergangenen Monaten, obwohl auch im Winter und im Frühjahr zahlreiche Eis-Fans die Möglichkeit genutzt haben, sich ein Eis an einem der Automaten im Landkreis Weilheim-Schongau zu ziehen. Am Dienstag stellten die beiden neues Erdnusseis her, am Mittwoch war Haselnuss an der Reihe.