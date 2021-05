Auf zwei Rädern ziemlich schnell unterwegs

Für den Dießener Alexander Steffens stehen die Zeichen auf Erfolg. Warum die Rennen für den Spitzensportler eine echte Herausforderung darstellen und wie er anderen den Spaß am Radfahren vermitteln möchte

Der Dießener Radsportler Alexander Steffens fuhr bei seinem ersten Saisonrennen in Italien auf Platz drei. Nicht nur deshalb war es für ihn ein besonderes Rennen, sagt er.

Die vergangene Saison hat er mit dem zweiten Rang abgeschlossen, nun hat Alexander Steffens einen fulminanten Saisonstart hingelegt: Der Dießener fuhr vor wenigen Tagen in Italien sein erstes Rennen in diesem Jahr – mit großem Erfolg. Unter strenger Einhaltung der Corona-Auflagen wurde in Ceriale an der ligurischen Küste der Gran Fondo „El Diablo“, benannt nach dem Schirmherren und ehemaligen italienischen Champion Claudio Chiappucci, ausgetragen. Das Straßenradrennen in Ceriale ist, wie Steffens in einer Pressemitteilung erläutert, Teil der renommierten italienischen nationalen Gran-Fondo-Serie.

Nur die Italiener Mattia Magnali und Francesco Figini bewältigten die Strecke mit 96 Kilometern und 1800 Höhenmetern schneller als der 28-jährige Steffens. „Die Organisatoren haben seit dem letzten Mal im Herbst gleich mal noch ein paar Höhenmeter mehr eingebaut, weil sie wohl dachten, so können die italienischen Bergziegen den bayerischen Bergelefanten besser abhängen“, witzelte Steffens.

„Für mich war es nicht nur aufgrund der Corona-Situation, die derzeit Sportveranstaltungen in Deutschland verhindert und das Reisen sehr schwierig macht, ein besonderes Rennen“, sagte der Elite-Amateur, „sondern auch, weil ich Seite an Seite mit italienischen Radprofis wie den Bonifacio-Brüdern an den Start gehen konnte.“ Er bereite sich nun auf das nächste Rennen der Serie im ligurischen Laigueglia vor.

Im vergangenen Jahr gründete der Dießener einen Verein. Die Idee dazu habe er gemeinsam mit seinen Freunden Christian Hackl und Christoph Drewes, beide sehr ambitionierte Hobby-Radfahrer mit Wettkampf- und Trainererfahrung, gehabt. Das Ansinnen dahinter war, einen Verein für alle zu gründen, ganz egal, ob jung, ob alt oder mit körperlicher Beeinträchtigung. Der Verein wolle Menschen zusammenbringen, um gemeinsam Rad zu fahren.

Dabei spiele es keine Rolle, ob auf dem Rennrad, Mountainbike oder dem Handbike. Der Spaß, das gemeinsame Erleben und die Leidenschaft des Radfahrens zu teilen, stünden im Vordergrund. Ziel des Vereins sei es, Menschen rund um den Ammersee zum Radfahren und zur gemeinsamen Bewegung zu animieren und motivieren, erklärt der Radsportler. (ak)

zum Verein unter www.ascyclingteam.com