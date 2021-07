Raisting

Die junge Elf der Raistinger Reserve startet in Penzberg

Florian Thaler und die Raistinger Reserve peilen den Klassenerhalt in der Kreisklasse 3 an.

Plus Die Raistinger Reserve ist deutlich verjüngt. Die Elf von Trainer Roland Perchtold peilt in der Kreisklasse 3 den Klassenerhalt an. Am heutigen Samstag, 31. Juli, treten die Fußballer in Penzberg an.

Von Roland Halmel

Der SV Raisting 2 gehörte in der Kreisklasse 4 schon in den vergangenen Jahren zu einer im Durchschnitt sehr jungen Mannschaft. Nach dem Wechsel in die Kreisklasse 3 in der kommenden Saison geht die Verjüngung sogar noch weiter. Das hat zwei Gründe.

