Angler entdeckt unbekannte Tote im Starnberger See

Trauriger Fund am Starnberger See: Ein Angler entdeckt eine tote Frau. Die Polizei weiß noch nicht, wer die Unbekannte ist.

Am Sonntagabend hat ein Angler gegen 20.30 Uhr ein Angler eine tote Person am Starnberger Hafen im Starnberger See am Zulauf zur Würm entdeckt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldete den traurigen Fund am Montagabend.

Rettungskräfte bargen daraufhin den Leichnam einer bislang unbekannten, etwa 30 bis 40 Jahre alten Frau. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Identität und Todesursache übernommen. Bislang haben sich keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergeben, so die Polizei. Näheres soll eine für Dienstag anberaumte Obduktion klären. (ak)

