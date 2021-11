Kein Publikumsverkehr mehr im Landratsamt Weilheim-Schongau

Das Landratsamt Weilheim-Schongau schließt ab Freitag sämtliche Amtsgebäude für den allgemeinen Besucherbetrieb. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt knapp unter 1000.

Aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens im Landkreis Weilheim-Schongau schließt das Landratsamt ab Freitag, 3. Dezember, seine Amtsgebäude für den allgemeinen Besucherbetrieb. Dies betrifft laut einer Pressemitteilung des Amts alle Häuser in Weilheim und Schongau.

Das Landratsamt biete jedoch weiterhin unverändert seine Dienstleistungen an. Nach Möglichkeit sollen diese telefonisch, schriftlich oder elektronisch abgewickelt werden. Der Zugang zu den Amtsgebäuden ist ab Freitag nur noch in dringenden Fällen nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung der 3G-Regelung möglich.

Öffentliche Kontakte müssen vermieden werden

"Bei den derzeit hohen Fallzahlen müssten die Schutzmaßnahmen für Besucherinnen und Besucher sowie für Mitarbeitende wieder erhöht werden", heißt es aus dem Landratsamt Weilheim-Schongau. Die aktuelle Lage mache es erforderlich, alle öffentlichen Kontakte zu vermeiden, um die schwierige Lage gemeinsam zu meistern.

Um den Dienstbetrieb gewährleisten zu können, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, möglichst alle Anliegen digital zu erledigen. Hierfür stünden Onlineangebote auf www.weilheim-schongau.de zur Verfügung. Bei Vorgängen, die persönliches Erscheinen erfordern, müsse vorher telefonisch, per Mail oder schriftlich ein Termin vereinbart werden. Die Ansprechpartner aller Fachbereiche sind unter www.weilheim-schongau.de/Ansprechpartner zu finden. Bei den vereinbarten Vorortterminen gilt in den Amtsgebäuden bis auf weiteres die 3G-Regelung. Das bedeute, dass nur voll-ständig geimpfte oder genesene Besucherinnen oder Besucher Zutritt erhalten oder Personen, die einen zertifizierten Schnelltest vorweisen können. Die Einhaltung der 3G-Regelung werde an den entsprechend gekennzeichneten Eingängen überprüft.

Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 1000

Im Landkreis Weilheim-Schongau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag, 30. November, bei 963. Insgesamt haben sich laut RKI-Dashboard im Landkreis Weilheim-Schongau seit Beginn der Pandemie 10.096 Personen mit dem Virus infiziert, 96 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona seither verstorben.

