Pähl: Unbekannte stehlen hochwertige Autoscheinwerfer

Mit brachialer Gewalt erbeuten unbekannte Täter in Pähl hochwertige Autoteile. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch im Gemeindebereich Pähl (Landkreis Weilheim-Schongau) Scheinwerfer aus vier hochwertigen Fahrzeugen ausgebaut und gestohlen. Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor, um an ihre Beute zu gelangen. Stoßstangen wurden heruntergerissen und Seitenscheiben eingeschlagen, wobei weiterer Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich an den Fahrzeugen entstand, so die Polizei. Der Beuteschaden liegt bei rund 24.000 Euro. Der Lagerplatz des Autohändlers befindet sich im Ortsteil Unterhirschberg. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 4 Uhr. (lt)

Hinweise an die Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0.

