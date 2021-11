Randale im Landratsamt Weilheim-Schongau

Ein 23-jähriger Mann randaliert im Landratsamt Weilheim. Dabei droht er Angestellten mit dem Tod.

Am Donnerstag, gegen 16:05 Uhr, verlor ein 23-jähriger Mann aus dem Rottenbucher Ammertal im Landratsamt in Weilheim die Kontrolle. Das Ausfüllen eines notwendigen Formblattes zur Bearbeitung seines Anliegens brachte den Mann nach Angaben der Polizei derart in Rage, dass er anfing zu randalieren. Er drohte den anwesenden Angestellten sogar mit dem Tod.

Sicherheitspersonal fixiert den Randalierer

Laut Polizeibericht schlug der Mann dabei ohne Fremdeinwirkung mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich eine leichte Verletzung zu. Da er sich nicht beruhigte, musste der 23-Jährige durch das Sicherheitspersonal fixiert und gefesselt werden. Die verständigte Polizei nahm den Mann, bis er sich beruhigt hatte und die Abarbeitung abgeschlossen war, mit zur Polizeiinspektion Weilheim. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (ak)

