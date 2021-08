Fünf Seen Filmfestival: Die Preisträgerin gibt tiefe Einblicke in die Branche

Fünf Seen Filmfestival: Die Schauspielerin Birgit Minichmayr erhält den Hannelore-Elsner-Preis. Der Preisverleihungsabend in Starnberg lässt keine Wünsche offen.

Die international gefeierte österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr hat am Samstag beim Fünf Seen Filmfestival (FSFF) den mit 5000 Euro dotierten Hannelore-Elsner-Preis 2021 erhalten. An einem lauen Sommerabend, der schöner nicht sein hätte können, schipperte die Österreicherin filmreif mit dem Boot zum Festivalgelände. „Sehr chic’“ sei das gewesen, so Minichmayr, die mit ihrer sympathischen und unkomplizierten Art sofort die Herzen der etwa 500 Zuschauer gewann. Sie freute sich sichtlich über die Auszeichnung.

Jutta Prediger vom Radiosender Bayern2 und Festivalleiter Michael Helwig skizzierten kurz die Geschichte des Hannelore-Elsner-Preises, der in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen wurde. Elsner sei 2011 Ehrengast auf dem FSFF gewesen. „Sie blieb länger als geplant und war sofort begeistert, sie hat dem Festival einen großen Schub gegeben“, so Helwig. Man habe sich sofort gegenseitig vertraut. Hannelore Elsner sei eine faszinierende und unvergessliche Frau gewesen und mit dem Preis verbleibe etwas von der 2019 verstorbenen Schauspielerin beim Festival. Den diesjährigen Preis habe erstmals ihr Sohn Dominik Elstner gestiftet. Gestaltet wurde die vergoldete, drei Kilogramm schwere und einen halben Meter hohe Skulptur in Form einer stilisierten Maske von Bildhauer Ruben Zickmann.

Mit Hannelore Elsner stand die Schauspielerin vor der Kamera

Nach Barbara Auer und Nina Hoss nun also Birgit Minichmayr. Die Österreicherin fasziniert auf der Theaterbühne und im Film mit ihrer Präsenz in der Darstellung, ihrer Stimme und intensiver Schauspielkunst. Auch als Sängerin überzeugt sie, wie das vor Kurzem mit dem Pianisten Bernd Lhotzky und Quadro Nuevo produzierte Album mit Shakespeare-Sonetten zeigt.

Sie habe überlegt, Opernsängerin oder Tänzerin zu werden, habe sich dann aber für ein Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in Wien beworben. „Das hat dann gut geklappt und die Schauspielerei ist das Richtigste für mich“, so Minichmayr. Schon während ihres Studiums wurde sie am Wiener Burgtheater engagiert, wo Klaus Maria Brandauer einer ihrer Lehrer war. Nach vielen weiteren Stationen, unter anderem am Münchner Residenztheater, ist sie heute festes Ensemblemitglied am Burgtheater. Daneben spielte sie in zahlreichen Filmproduktionen, wie „Das Parfüm“, „Das weiße Band“, „Gnade“, „Der Knochenmann“ oder „Drei Tage in Quiberon“.

Eine Kollegin der Schauspielerin hält die Laudatio

Mit Hannelore Elsner arbeitete sie in „Kirschblüten – Hanami“ und „Kirschblüten & Dämonen“ zusammen. Die Zeit mit ihr sei aufregend und lustig gewesen, Elsner habe intensiv und wild spielen können und sei eine Frau mit großer Aura. „Sie ist immer ein junges Mädchen geblieben und eine sehr schöne Frau“, so Minichmayr. Beide hätten sich immer im österreichischen Dialekt unterhalten.

Die Laudatio auf Birgit Minichmayr hielt Bibiana Beglau in einer Videobotschaft: „Du bist eine großartige Künstlerin und Sängerin, ein feiner Mensch, immer gerecht, immer aufmerksam, ein Ensemblemensch. Es ist ein Geschenk, dass ich Dich kenne“, lobte Beglau.

Nach der Gala geht es von Starnberg zurück nach Salzburg

Die 1977 in Linz geborene Birgit Minichmayr ist Mutter von dreijährigen Zwillingen, die meistens beim Drehen dabei sind und die sie am Set auch gestillt habe. „Ich habe Schnelltrinker-Kinder. Man kann das mit Kindern schaffen, ohne den Betrieb am Set aufzuhalten, das ist immer mein Ziel“, so die Mimin. Einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Regisseuren stelle sie nicht fest. Traurig sei aber, dass es eine Quote brauche, um mehr Frauen in die Regie zu bringen, aber ohne gehe es nicht.

Minichmayr fuhr nach der Verleihung zurück nach Salzburg, wo sie bei den Festspielen mit Laudatorin Bibiana Beglau in Schillers Maria Stuart auf der Bühne steht.

Im Anschluss an die Verleihung wurde der Film „Wanda, mein Wunder“ (Regie Bettina Oberli) gezeigt, in dem das Publikum Minichmayrs Schauspielkunst bewundern konnte. Sie spielt darin die Tochter eines Familienpatriarchen, der nach einem Schlaganfall von einer Polin gepflegt wird, die von ihm schwanger wird. (sire)