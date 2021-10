Tödlicher Unfall am Starnberger See: Arbeiter gerät in Müllpresse

In Münsing am Starnberger See kommt es zu einem schlimmen Unfall. Ein 58-jähriger Mann stirbt in einer Müllpresse.

Am Freitagmorgen ist in der Gemeinde Münsing am Starnberger See ein Arbeiter eines Entsorgungsunternehmens aus bislang unbekannter Ursache in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei Weilheim untersucht jetzt den Hergang des Unfalls.

Gegen 7 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Oberland ein schwerer Arbeitsunfall in Sonderham, Gemeinde Münsing, mitgeteilt. Ein 58-jähriger Arbeiter geriet aus bislang unbekannter Ursache in die Presse eines Müllfahrzeugs. Obwohl sich innerhalb kürzester Zeit ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften an der Unfallstelle befand, kam für den Mann, der im Landkreis wohnhaft war, jede Hilfe zu spät. Er hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er diesen noch am Unfallort erlag.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an

Beamte des Kriminaldauerdienstes Weilheim nahmen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II umgehend die Ermittlungen zu den genauen Umständen des tragischen Arbeitsunfalls auf. Zur Stunde dauern diese noch an, sodass derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden können, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums abschließend. (lt)

