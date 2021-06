Senta Berger kommt zum Fünf Seen Film Festival nach Tutzing

In einem Filmgespräch geht es beim Fünf Seen Film Festival um die Frage, wie es mit Film und Kultur weitergeht. Dazu werden Senta Berger und Michael Herbig erwartet.

Das vom 18. bis 31. August stattfindende Fünf Seen Film Festival kündigt wieder prominente Gäste an: Beim Filmgespräch am 29. August ab 14 Uhr werden die Schauspielerin Senta Berger und der Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Michael Herbig erwartet. Bei dem Gespräch in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing geht es um die Frage „Postpandemische Perspektiven: Wohin mit Film und Kultur?“

Damit reiht sich das Thema in das Motto des diesjährigen Filmfestivals ein: Perspektiven. „Gerade nach einer Zeit, in der viele Menschen stärker denn je auf der eigenen Sichtweise beharrt haben, brauchen wir andere Blickwinkel, Diskussionen darüber und die Bilder dazu – eben Perspektiven“, betont Festivalleiter Matthias Helwig.

Michael Herbig präsentiert sein Drama "Ballon"

Außerdem werden zu Ehren von Senta Berger am 30. August der Spielfilm „Satte Farben vor Schwarz“ mit Bruno Ganz und die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ mit Heiner Lauterbach gezeigt. Am 29. August präsentiert Michael Herbig persönlich sein nach wahren Begebenheiten entstandenes Drama „Ballon“ über die Flucht einer DDR-Familie in einem Heißluftballon nach Westdeutschland.

Senta Berger zählt zu den größten deutschen Schauspielerinnen. Die in München lebende und mehrfach ausgezeichnete Österreicherin feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag. In den 1960er-Jahren spielte sie in vielen Hollywood-Filmen mit, unter anderem an der Seite von Alain Delon, Yul Brynner und Kirk Douglas. Seit den 1980er-Jahren ist sie dem deutschen Publikum vor allem durch ihre Rollen in „Kir Royal“ oder „Die schnelle Gerdi“ bekannt. In ihren Erinnerungen „Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann“ reflektierte sie unter anderem über die Rolle der Frau im Film-Business.

Auch Michael Herbig besucht das Fünf Seen Film Festival, das heuer vom 18. bis 31. August stattfindet. Foto: Tobias Hase (dpa)

Michael Herbig wurde vor allem durch seine Filme „Der Schuh des Manitu“ und „(T)Raumschiff Surprise“ bekannt und ist seitdem als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in vielfältigen und höchst unterschiedlichen Spielfilmen erfolgreich.

Das Fünf Seen Film Festival findet heuer zum 15. Mal statt. Mehr als 100 Filme sollen ab 18. August in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling gezeigt werden. (ak)