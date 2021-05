Die Schiffe legen wieder ab

Die Schiffe dürfen wieder fahren. Jetzt heißt es endlich "Leinen los" auf dem Ammersee.

Die Schifffahrt am Ammersee und Starnberger See hat begonnen. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte in den Landkreisen Landsberg und Starnberg hieß es zum Wochenstart mit über einmonatiger Verspätung "Leinen los".



Im Zuge des Saisonstarts macht die Bayerische Seenschifffahrt darauf aufmerksam, dass von den Fahrgästen die üblichen Hygienemaßnahmen weiterhin zu beachten sind, insbesondere gelte dies für die Einhaltung des Mindestabstands und das Tragen einer FFP2-Maske.



Die Schiffe am Tegernsee und Königssee bleiben vorerst noch im Hafen. Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den dortigen Landkreisen liegen noch über 100. Wegen der Corona-Lage war es auch heuer nicht gestattet gewesen, den Schifffahrtsbetrieb zum traditionellen Termin an Ostern aufzunehmen.



Einschränkungen bei der Zahl der Schiffsverbindungen, wie sie 2020 anfangs am Ammersee galten, gibt es dieses Mal nicht.



Die Schifffahrt verweist auf ihren regulären Fahrplan. Welche Neuigkeiten es auf dem Starnberger See in Sachen Ausflugsschiffe gibt, lesen Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe des Ammersee Kuriers. (ak)