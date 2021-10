Ab Montagabend: Nachtbaustelle bei Schondorf

An der Staatsstraße zwischen Schondorf und Greifenberg muss ab Montag nachgebessert werden. Was das für Autofahrer bedeutet.

Ab Montag, 25. Oktober, wird für drei Nächte jeweils ab etwa 20 Uhr bis morgens um 6 Uhr die Staatsstraße nördlich von Schondorf, Höhe Aumühle, halbseitig gesperrt. In Nachtarbeit werde der Fahrbahnbelag einer Fahrspur erneuert, informiert das Staatliche Bauamt in Weilheim. Aufgrund mangelhafter Griffigkeit in Bereichen der Staatsstraße nördlich von Schondorf tausche die Baufirma im Zuge der Gewährleistung den Belag einer Fahrspur auf einer Länge von rund 500 Metern aus.

Die Arbeiten finden nachts statt, ab 6 Uhr in der Früh wird das Baufeld für den Verkehr wieder freigegeben. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr mittels Ampelregelung halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Erforderliche Arbeiten in der Fahrbahnmitte werden unter kurzzeitiger Vollsperrung durchgeführt. Für die Ausführung werden voraussichtlich drei Nächte bis zum Donnerstag, 28. Oktober, 6 Uhr benötigt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht ausgeschlossen.

Die Fahrbahnmarkierung wird nach den Asphaltarbeiten untertags mit geringfügigen Einschränkungen für den Verkehr aufgebracht. (ak)

