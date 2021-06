Schondorf

Ein 32-Jähriger aus Schondorf macht anderen das Gärtnern schmackhaft

Plus Durch die Initiative des Schondorfers David Bensmann entsteht zwischen Feldern und Wiesen ein gemeinschaftlicher Garten. Warum der Garten bei vielen für ein verändertes Lebensgefühl sorgt.

Von Dagmar Kübler

Früher stand hier monoton der Mais. Wer heute den Schondorfer Gemüsegarten, der in traumhafter Lage mit Alpenblick in der Verlängerung der Blombergstraße liegt, betritt, kann das kaum glauben, so eine Lebendigkeit bringt dieses Stück Land heute hervor. David Bensmann, der früher im eigenen Garten und in Balkonkästen gärtnerte, sah ein ähnliches Projekt bei Freunden in Kassel und war davon begeistert.

