Flohmarkt-Besuch: Senior sucht in Schondorf stundenlang sein Auto

Odyssee nach dem Dorf-Flohmarkt in Schondorf. Ein 81-jähriger Mann findet er sein Auto nicht mehr.

Ein 81-jähriger Mann aus Kaufering war am Samstag mit seinem Pkw nach Schondorf gekommen, um den dorfweiten Flohmarkt zu besuchen. Dann erlebt er eine stundenlange Odyssee, weil er sein Auto nicht mehr findet, berichtet die Dießener Polizei.

Der Mann kontaktierte daraufhin seinen Sohn kontaktierte und bat um Hilfe. Dieser verständigte, nachdem der Vater vergeblich acht Stunden nach seinem Auto gesucht hatte, am frühen Abend die Polizeidienststelle und erkundigte sich dort, ob das Fahrzeug womöglich abgeschleppt wurde. Nachdem dies nicht bestätigt werden konnte, machte sich auch eine Streifenbesatzung auf die Suche. Diese konnte das Fahrzeug letztlich in der Nacht in Schondorf ausfindig machen und informierte den Fahrzeughalter, welcher nun sein Fahrzeug wieder abholen kann. (ak)

Lesen Sie dazu auch