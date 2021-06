Schondorf

Heuer gibt es wieder eine Ammerseerenade

Klosterkirche: Zur Erinnerung an das Befreiungskonzert jüdischer Musiker mit dem Tchaikovsky Symphonie Orchester Moskau unter der Leitung von Vladimir Fedoseyev mit Elisabeth Leonskaja am Klavier.

Plus Der Verein "Kultur am Ammersee" in Schondorf lockt mit bekannten Musikern zu dem Klassikfestival. Organisatorin Doris Pospischil verrät die Highlights.

Von Frauke Vangierdegom

Eigentlich würde die „Ammerseerenade“ heuer zu seiner achten Ausgabe einladen. Nach dem pandemiebedingten Ausfall 2020 rechnen die beiden Veranstalter jetzt aber fest mit Nummer sieben. Vom 11. bis 19. September lädt der gemeinnützige Verein "Kultur am Ammersee" in Schondorf mit seinem Klassikfestival zu einer musikalischen Entdeckungsreise an den Ammersee ein. Einen Vorgeschmack auf das Festivalmotto „Lebensgefühl Ammersee“ gibt der Kapellentag am letzten Sonntag im August, an dem die Besucher wieder kleine Kirchenkonzerte rund um den See geboten bekommen.

