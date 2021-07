Schondorf

18:07 Uhr

Im Schondorfer in Schondorf wird wieder gekocht

Plus Martin Soppa ist „der neue Alte“ in der "Restauration Schondorfer" in Schondorf. Der frühere Küchenchef übernimmt das Lokal zusammen mit Tanja Bottesch. Was die Gäste nach dem Wechsel erwartet.

Von Ulrike Reschke

Der Schondorfer schließt! Diese Nachricht des vergangenen Jahres verstörte viele treue Gäste. Nach sechs Monaten später ist das Traditionslokal wieder zurück – mit allen Kleinigkeiten, welche die Gäste so schätzten – und seinem bewährten Küchenchef und neuen Pächter Martin Soppa. Der Charme des Schondorfer, das zweite Wohnzimmer für viele, ist wieder da, verspricht der neue Chef. Beim Kulinarischen behält Soppa die Klassiker, setzt aber zusätzlich auf wechselnde Tagesgerichte, die auf einer Tafel präsentiert werden. „Die Hauptkarte ist so gestaltet, dass man bei uns nichts vermisst“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .