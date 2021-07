Maren Martell und ihr neues "Stege"-Buch

Stege 2.0 – der Bildband über die Stege im Fünfseenland ist erschienen. Neben vielen Fotos sind darin auch Anekdoten und Erinnerungen von Menschen am Wasser zu finden.

Stege laden zum Verweilen ein, lösen Emotionen aus, Stege sind Sehnsuchtsorte am See. Die Journalistin Maren Martell hat die Boots-, Bade- und Anlegestege in der oberbayerischen Fünfseenregion fotografiert. Stege im orangen Licht der Morgensonne, in Nebel gehüllt, schneebedeckt mit glitzernden Eiskristallen, überflutet bei Hochwasser oder im „Karibikzauber“ des Sommers.

„Ich bin fast jeden Morgen an einem Steg, wenn ich in Eching am Ammersee mit unseren beiden Hunden Gassi gehe. Und jeden Morgen präsentiert sich der Bootssteg dort in einem anderen Licht, in einer anderen Stimmung“, erzählt die Autorin bei der Präsentation ihres neuen Bildbands Stege 2.0 im Landheim Ammersee in Schondorf, das auch eine wunderschöne Steganlage besitzt, der in dem Bildband ebenso vertreten ist wie Stiftungsleiter Rüdiger Häusler mit einem Wortbeitrag.

Schwebende Bootshäuser und Klappstege

Am Ammersee gibt es nicht nur die Stege, sondern auch zahlreiche, über dem Künstlersee „schwebende“ Bootshäuser. Am Wörthsee verschwinden die vielen Klappstege zum Ende der Badesaison und am Starnberger See liegt ein Großteil der Stege verborgen auf privatem Grund. Die schönsten Sonnenuntergänge gibt es am Ammersee und Wörthsee. Der Starnberger See und der Pilsensee haben mit ihrem kristallklaren, im Sommer leicht grünen Wasser fast Karibikatmosphäre. Und auch der Kleinste unter den fünfen in unserer Region hat seinen ganz besonderen Charme: Gerade am Abend spiegelt sich in fast märchenhafter Weise im dunklen Wasser des Weßlinger Sees der mächtige Zwiebelturm der Dreikönigskirche.

Für ihren Bildband hat Maren Martell nicht nur die Stege an allen fünf Seen fotografiert. Sie lud auch Menschen am Ammersee, Starnberger See, Wörthsee, Pilsensee und Weßlinger See ein, ihre Gedanken, Erinnerungen oder Anekdoten zum Wasser, zum See oder zur Sehnsucht am Wasser, See oder Steg aufzuschreiben.

Leslie Mandoki, Marianne Sägebrecht und Klaus Doldinger kommen zu Wort

Dieser Einladung waren im ersten Band 53 Künstler, Literaten, Dichter, Kunsthistoriker, Politiker, Strandbadbetreiber, Schauspieler und Tourismusexperten gefolgt, darunter der Maler Werner Kroener, Erzabt Notker Wolf, Kulturgestalterin Elisabeth Carr, Lyrikpapst Anton G. Leitner und der Schauspieler Johannes Steck. Für die nun zweite erweiterte Auflage dieses Buches hat Maren Martell wieder Menschen an den Seen eingeladen, einen kleinen literarischen Beitrag zu leisten – unter ihnen die Schauspielerin Marianne Sägebrecht, den Schriftsteller Gerd Holzheimer, den Kabarettist Josef Brustmann, die Opernsängerin Juliane Banse, den Musiker Leslie Mandoki, den Schauspieler Peter Weiß, die Singer-Songwriterin Maggie Jane, den Philosoph Prof. Cornelius Mayer-Tasch, Deutschlands bekanntesten Cartoonist Peter Gaymann und die Jazz-Ikone Klaus Doldinger. Sie alle haben ihre eigenen Assoziationen zu den Stegen im Fünfseenland und sind auf 192 Seiten vereint - zum Sehnen und Träumen am Wasser, See, am Steg (ak)

