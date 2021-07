Schondorf: Ein Open Air-Kino am Ammersee

In Schondorf wird im zweiten Corona-Sommer für etwas Abwechslung gesorgt. Was ab 23. Juli beim Open Air-Kino am Ammersee zu sehen ist.

Das von Bürgermeister Alexander Herrmann bereits angekündigte Kino-Open Air in Schondorf ist nun fix. Es wird an den letzten beiden Juli-Wochenenden beim Café Forster stattfinden, kündigt Veranstaltungsreferentin Anke Neudel an. Beim Klappstuhl Open Air am See werden an den Freitagen und Samstagen, 23./24. und 30./31. Juli, ab etwa 21.30 Uhr bekannte Kino-Klassiker aufgeführt. Einlass ist ab 20.30 Uhr, die Besucher werden gebeten, ihren eigenen Klappstuhl mitzubringen.

Aus vertraglichen Gründen dürfe sie die Filmtitel nicht erwähnen, schreibt Neudel in ihrer Mitteilung. Nach ihrer Umschreibung dürfte aber klar sein, was die Besucher (trockenes Wetter vorausgesetzt) an den geplanten vier Filmabenden erwartet: Am 23. Juli ein Film über die Geschichte von Freddie Mercury und Queen, am 24. Juli ein Roadmovie mit zwei Brüdern, die spontan doch noch auf eine seit 30 Jahren geplante Moped-Reise durch Deutschland gehen, am 30. Juli ein Western mit Johnny Depp und am 31. Juli ein Film von Markus H. Rosenmüller-Film über eine bayerische Gemeinde, die gerne eine Heilige hätte.

Es wird kein fester Eintritt verlangt, die Besucher werden jedoch um eine Mindestspende von zehn Euro pro Person gebeten. (ak)

