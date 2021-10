Viel Kultur in Schondorf: Zwei Ausstellungen und eine Installation

In Schondorf ist kulturell viel geboten: Fotos im Rathaus, Bilder im Studio Rose und eine Video-Installation am Bahnhof.

Gleich zwei Termine stehen am Donnerstagabend im Kulturkalender in Schondorf an – und am Freitagabend folgt bereits die nächste Vernissage.

Im Rathaus wird am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr die Fotoausstellung „Augen Blick“ eröffnet. Das Kultur- und Veranstaltungsreferat der Gemeinde hat die junge Fotografin Marie Telschow entdeckt und zeigt nun eine Auswahl ihrer Reisefotografien. Marie Telschow kommt aus Ost-Berlin und ist vor über zehn Jahren an den Ammersee gekommen. Sie hat an Visuelle Ethnologie studiert und mehrere Jahre lang in einer Künstlergemeinschaft gelebt. Sie arbeitet als Assistentin beim Bayerischen Rundfunk, ist alleinerziehende Mutter, Dokumentarfilmerin und schreibt nachts an einem Roman.

Eine Stunde später, ab 20 Uhr, wurde zum ersten Mal die Videoinstallation „Ich Ich Ich Me Me Me“ von Vanessa Hafenbrädl und Yorck Dertinger an der Fassade und der Wartehalle des Bahnhofs gezeigt. Die Installation basiert auf der Ausstellung der Schondorf-Porträts von Dertinger im Studio Rose. Die Videoinstallation ist auch am Freitag und Samstag, 29. und 30. Oktober, zwischen 20 und 22 Uhr, zu sehen.

Klassische Malerei und eine Zukunftsvision im Studio Rose

Am Freitag, 29. Oktober, wird um 18 Uhr im Studio Rose die Ausstellung „next nature“ & „neoprozän“ eröffnet. Sie zeigt die Werke, die die Walter-Rose-Stipendiaten Stef. A. Müller und Daniel Schüßler (Plenair-Malerei) und Julius Niemeyer geschaffen haben. Der von Niemeyer geschaffene Begriff „Neoprozän“ beschreibt ein zukünftiges Zeitalter, in dem die Menschen keine Rolle mehr spielen und maschinelle Systeme eine eigene Kultur entwickelt haben. (ak)

