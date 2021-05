Ein besonderer Realschullehrer

Ein Pädagoge aus Weilheim erhält einen Preis.

Der Weilheimer Realschullehrer Maximilian Gebhard hat für sein pädagogisches Engagement beim Wettbewerb "Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ" den ersten Preis erhalten. Mehr als 6400 Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler hatten sich am Wettbewerb 2020 beteiligt, insgesamt wurden 19 Lehrkräfte ausgezeichnet, berichtet dazu der Bayerische Realschullehrerverband.



Gebhard hat den Preis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" gewonnen. Das Besondere dabei ist: Nicht der Lehrer selbst reichte ein Konzept für seinen Unterricht ein, sondern das machten seine Schüler - und zwar ohne Wissen des Lehrers. Sie hoben dabei vor allem sein Engagement, seine Empathie und Kompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz hervor. Gebhard ist 32 Jahre alt, unterrichtet seit fünf Jahren Mathematik und Evangelische Religionslehre an der Staatlichen Realschule in Weilheim, ist Vertrauenslehrer und leitet die Schulband. "Er ist motivierend, vertrauensvoll, gibt keinen auf, engagiert sich auch in der Freizeit, bietet eine ausgezeichnete Vermittlung des Unterrichtsstoffs, ist humorvoll und einfallsreich, lebt für den Beruf und ist fair und gerecht", hieß es in der Nominierung der Schüler.



"Ich finde, für einen gelingenden Unterricht ist nicht nur die Fachlichkeit beziehungsweise die Methodik und Didaktik das Entscheidende, sondern dass man einen guten Draht zu den Schülern hat und diese als Mitmenschen genauso ernst nimmt wie auch Personen aus dem privaten Umfeld", sagt Gebhard über seine Arbeit. Er versichert aber auch, dass sein Unterricht keineswegs zu lax sei, die Schüler ihre Hausaufgaben machen und auch durchaus einmal nacharbeiten müssten.



Getragen wird der Wettbewerb vom Deutschen Philologenverband und der Heraeus Bildungsstiftung. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. (ak)