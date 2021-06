Der Schaugarten in Seeshaupt ist ein Magnet für Gartenliebhaber

Der Schaugarten in Seeshaupt bietet viele Inspirationen für das eigene grüne Reich. Rund 8000 Besucher besuchen das Kleinod im Jahr. Wie das Kinderpalliativzentrum in München von der Anlage profitiert.

Der Schaugarten in Seeshaupt hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. 8000 Besucher haben im vergangenen Jahr das blühende Kleinod genossen. „Die Lage am Starnberger See, der Wissensdurst der Gartenliebhaber und nicht zuletzt das gestiegene Bedürfnis nach Naturerlebnissen locken in den Lehr- und Erlebnisgarten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dort könne man lustwandeln und wer Glück hat, treffe auskunftsfreudige Gartler zu einem Austausch über allerlei Gartenthemen und Expertenwissen.

Den Schaugarten in Seeshaupt gibt es seit 2001

Der Schaugarten erstreckt sich über 2500 Quadratmeter und wurde 2001 von den Staudengärtnern Barbara Kopf und Helmut Klug angelegt. Er diente zunächst als Schaufläche der Gartengestaltungsfirma Klug. Dort blühen 1100 verschiedene Stauden, historische Rosen, Gehölze, Gemüse in Mischkultur, Kräuter und in Vergessenheit geratene Kulturpflanzen.

Die Anlage gibt mit Bachlauf, Teich, Trockenmauern und Themenbeeten einen guten Überblick über die Pflanzenvielfalt im bayerischen Alpenvorland. Die Schaufläche entwickelte sich immer mehr zu einem Publikumsmagneten. Seit 2005 liegt der Garten in Vereinshänden. Der Verein Schaugarten-Seeshaupt möchte Besucher anregen, für mehr Biodiversität in Garten und Kulturlandschaft aktiv zu werden. Dazu können Pflanzen und Samen aus Eigenernte und Infomaterial für einen Naturgarten daheim mitgenommen werden.

Ein verwilderter Staudengarten im Innenhof

Die Sachkunde und Beratungskompetenz hat sich auch zu den Verantwortlichen des Kinderpalliativzentrums am Klinikum der Universität München herumgesprochen, vor allem zu Prof. Dr. Monika Führer, der Leiterin des Zentrums, und Thomas Barth, dem Vorsitzenden des Fördervereins. Ihr Ziel war es, den sehr verwilderten Staudengarten im Innenhof zu sanieren.

Die Vorsitzende und Staudenmeisterin des Schaugartenvereins, Barbara Kopf, leitete ehrenamtlich dieses Projekt mit etlichen Terminen vor Ort und einem Bedarfs- und Ausführungsplan. Der Schaugartenverein Seeshaupt spendete 140 naturnahe, insektenfreundliche Stauden und pflanzte sie. (ak)