"Auch das Meer besteht aus einzelnen Tropfen"

Amnesty International ist die größte Menschenrechtsorganisation der Welt. Auch am Ammersee gibt es Mitglieder, die sich für Mitmenschen einsetzen, die sie nicht kennen. Zwei davon sind Monika Proksch und Sibylle Schuppe.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) feiert am 28. Mai das 60-jährige Bestehen. Auch am Ammersee gibt es seit elf Jahren eine engagierte Gruppe mit Mitgliedern aus der Marktgemeinde Dießen und Umgebung, die sich für die Rechte von Mitmenschen in aller Welt einsetzen. Der Ammersee Kurier stellt einige Mitglieder vor, die darüber berichten, welche Beweggründe sie haben, sich in der Gruppe zu engagieren und welche Erfolge sie erzielt haben. Heute: Sibylle Schuppe und Monika Proksch. Beide versuchenneben ihrem Einsatz für AI durch die Arbeit in weiteren Vereinen und Initiativen die Welt ein bisschen besser zu machen.



Sibylle Schuppe unterrichtet am Ammersee-Gymnasium in Dießen Deutsch und Geografie und ist Gründungsmitglied der Dießener AI-Gruppe. "Ich war von der ersten Sitzung an dabei", berichtet die 61-Jährige dem Ammersee Kurier. Sie sei schon immer ein politisch interessierter Mensch gewesen und die Verteidigung der Menschenrechte sei für sie enorm wichtig.



"Am Anfang hatte ich, das gebe ich zu, ein bisschen Angst, dass das, was mich in der Amnesty-Gruppe erwartet, zu grausam für mich sein könnte." Vor allem habe sie sich davor gefürchtet, zu oft und zu intensiv mit dem Thema Folter konfrontiert zu werden. Heute weiß Schuppe, dass es sehr viele Formen von Menschenrechtsverletzungen gibt und damit auch die Möglichkeit der Unterstützung.



Soziales Engagement habe sie schon in ihrer Kindheit gelernt. "Ich habe noch vier Geschwister und war in meiner Jugend in einer Pfadfindergruppe", erinnert sich Schuppe. Der starke solidarische Verbund, das Gemeinschaftsgefühl und die Hilfsbereitschaft untereinander habe sie bis heute geprägt. "Es gab nur eine kurze Unterbrechung in meinen Engagements, als ich in Würzburg studiert habe." Das sei eine Zeit gewesen, in der es nicht viel Spielraum gab für anderes als das Studium. Gefragt nach der Antriebskraft, mit der sie ihr soziales und ehrenamtliches Engagement betreibe, sagt Sybille Schuppe, die im Übrigen mit dem Verein Tansania Kids eine weitere soziale Aufgabe übernommen hat: "Mein Lebensmotto lautet ,Alles wird gut und wir finden eine Lösung’." Den Verein Tansania Kids hat Sibylle Schuppe im Oktober 2017 ins Leben gerufen. Mit dem Verein unterstützt sie in Ifakara ein Waisenhaus bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen.



Jungen Menschen helfen ist auch eine der Lebensaufgaben, die im Leben von Monika Proksch aus Dießen eine gewichtige Rolle spielen. Seit sieben Jahren ist die 73-Jährige Mitglied der Dießener AI-Gruppe und seit 1995 engagiert sie sich für Kinder in der ganzen Welt. "Zukunft für Kinder der Welt" heißt ihr Hilfswerk, das seinen Schwerpunkt vor allem in Kambodscha und Myanmar hat. "In der Amnesty-Gruppe in Dießen bin ich ein ganz einfaches Mitglied", sagt Proksch bescheiden. Sie versuche, die Arbeit der Organisation zum einen durch ihren Mitgliedsbeitrag zu unterstützen und bringe sich konstruktiv bei den Treffen ein. "Wissen Sie, ein Meer besteht auch nur aus einzelnen Tropfen", beschreibt Proksch die Wirkung, die viele Menschen mit kleinen Leistungen und ihrem Engagement erzielen können.



Jedes einzelne Schicksal, ob es in der AI-Gruppe besprochen und unterstützt wird oder ob es sich um eines "ihrer" Kinder handelt, berühre sie emotional. Aber sie versuche trotzdem, so pragmatisch wie möglich an die Dinge heranzugehen, damit sie gezielt Hilfe leisten und nach Lösungen suchen könne. "Wenn man die Dinge zu sehr an sich heranlässt, kann man nicht vernünftig und vorausschauend sein und handeln", ist Proksch, die seit fast 30 Jahren in Dießen lebt, überzeugt. Im Übrigen war auch Monika Proksch Lehrerin, sie unterrichtete das Fach Textverarbeitung an einer Wirtschaftsschule in München.