Die Feuerwehrfamilie aus Obermühlhausen

Plus Familie Fink aus Obermühlhausen hat die Feuerwehr-Leidenschaft in den Genen. Die Eltern Rosemarie und Ludwig Fink sowie Sohn Florian sind aktiv. Der Elfjährige ist schon seit seiner Geburt Mitglied.

Von Dagmar Kübler

Es gibt Familien, bei denen sich das Engagement für die Feuerwehr von Generation zu Generation „vererbt“. Zu diesen zählt die Familie Fink aus Obermühlhausen. Vater, Mutter, Sohn – alle sind bei der Feuerwehr aktiv. Vater Ludwig Fink (42) ist seit 2009 der Erste Kommandant. Mutter Rosemarie (38) kam 2013 als Quereinsteigerin dazu und ist heute Gruppenführerin und Leiterin der Kinderfeuerwehr. Sohn Florian (11) ist in der Jugendfeuerwehr. Schon Rosemaries Vater Josef Abenthum war Zweiter Kommandant in Obermühlhausen, Ludwigs Vater gehörte der Feuerwehr in Riederau an, der auch er mit 16 beitrat.

