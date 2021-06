Serie

13:05 Uhr

Dießen: Sylvia Leutelt zeichnet mit schnellem Stift

Plus Künstler am See: Sylvia Leutelt aus Dießen skizziert Momentaufnahmen des Lebens. Das nennt man "Urban Sketching". Was sie daran reizt.

Von Uschi Nagl

Sylvia Leutelt gehört zu einer weltweiten Bewegung von Künstlern, die Städte, Orte und Dörfer abbilden, in denen sie leben oder in die sie reisen. Ihre Leidenschaft ist das urbane Skizzieren, „Urban Sketching“. Gegründet wurden es 2007 in Seattle ( USA) von Gabriel Campanario.