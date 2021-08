Familienvater, Landwirt, Teamplayer

Christian Scharr ist seit seinem 16. Lebensjahr bei der Feuerwehr in Dettenschwang. Seit zwölf Jahren ist er Kommandant. Jetzt ist er froh, dass wieder aktiv geübt werden kann

Laut Bayerischem Innenministerium kümmern sich im Freistaat Bayern mehr als 324 000 aktive Feuerwehrleute bei 7595 freiwilligen Feuerwehren in Städten und Gemeinden um den Brandschutz. „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“ lautet das Motto der Feuerwehr – und das in aller Regel ehrenamtlich. Feuerwehrleute opfern ihre Freizeit, rücken nicht selten ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit in den Hintergrund, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wer, wenn nicht sie, hätte es verdient, selbst einmal in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Der Ammersee Kurier stellt einige von ihnen in einer kleinen Serie vor. Heute zum Abschluss: Christian Scharr aus Dettenschwang.

„Die Feuerwehr lebt von der Zusammenkunft“, sagt Christian Scharr. Der Landwirt und zweifache Familienvater ist schon seit seiner Jugend bei der Feuerwehr in dem Dießener Ortsteil und freut sich, dass der Betrieb nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nun „wieder einigermaßen normal“ weitergeht. Monatelang hätten keine gemeinsamen Übungen und geselligen Treffen stattfinden können, bedauert er. Und er sei zugleich froh, dass die Feuerwehr in der vergangenen Zeit seltener zu Einsätzen gerufen wurde – mal wurde ein Keller ausgepumpt, mal eine Unfallstelle abgesichert. Denn natürlich fehle den Aktiven auch etwas die Übung. Theorieunterricht sei in den vergangenen Monaten mit stark reduzierten Kontakten – online – zwar möglich gewesen und auch intensiviert worden, doch die Praxis sei natürlich etwas auf der Strecke geblieben, so seine Erfahrung. Am meisten freut sich Scharr nun darüber, dass die 30 Aktiven wieder gemeinsam üben und sich anschließend zu einer Brotzeit zusammensetzen können. Obgleich es natürlich noch weiterhin Einschränkungen gebe und die Hygienebestimmungen eingehalten werden müssten.

Der 34-Jährige ist auch nach 18 aktiven Jahren ein engagiertes Feuerwehrmitglied und nach zwölf Jahren im Amt des Kommandanten nicht müde, sich für die Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Dettenschwang und darüber hinaus einzusetzen. Und das, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er in seinen aktiven Jahren schon zu einigen schlimmen Einsätzen ausrücken musste. Er hatte das Amt des Kommandanten erst kurz davor übernommen, als die Feuerwehr Dettenhofen zum Einsatz gerufen wurde, weil ein Kamerad ums Leben gekommen war. Und er erinnert sich an einen Pilzsammler, der einen Jogger tot im Wald gefunden und anschließend die Feuerwehr verständigt hatte. Doch im Allgemeinen bleibe die Dettenschwanger Feuerwehr von derart schlimmen Vorfällen verschont. Das liege auch daran, dass es im Einsatzgebiet keine stark befahrene Straße gebe, erklärt Scharr.

Bei der Wahl im nächsten Frühjahr will er sich wieder für das Amt des Kommandanten zur Verfügung stellen. „Das liegt unter anderem am guten Team“, erklärt er seine Einsatzbereitschaft. Sein Stellvertreter, Florian Wegele, sei ihm „eine ganz, ganz große Stütze“. So halte sich die Arbeit für den hauptberuflichen Landwirt mit einem Milchviehbetrieb mit 120 Kühen im Rahmen.

„Früher ist man noch zu den Ortsvereinen gegangen“, gibt Scharr zur Antwort, als er nach seinem Beweggrund für das frühe Engagement bei der Feuerwehr gefragt wird. Er wisse, dass dieser Trend mehr und mehr abreißt. „Heute muss man betteln, um Nachwuchs zu bekommen.“ Trotzdem gebe er die Hoffnung nicht auf – sehe sich auch in der Pflicht, Nachwuchs zu werben und erklärt, dass möglichst noch in diesem Jahr ein Jugendtag stattfinden soll, bei dem sich Eltern und ihre Kinder über die Tätigkeiten bei der örtlichen Feuerwehr informieren und bestenfalls begeistern könnten, bei der Inspektion der Feuerwehrfahrzeuge und bei einem Geschicklichkeitsparcours.

Auch im örtlichen Kindergarten wolle die Feuerwehr baldmöglichst wieder zeigen, wie die Feuerwehr bei Einsätzen vorgeht, sagt Scharr. Damit soll den Kleinsten die Angst genommen werden vor dem Ernstfall, wenn beispielsweise Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten im Einsatz sind.

Was steht an bei der Feuerwehr in Dettenschwang? Die Frage, ob der Maibaum im Herbst noch aufgerichtet wird, kann Scharr noch nicht beantworten. Wird die Vereinsveranstaltung auf nächstes Jahr verlegt, fürchtet er am 1. Mai jedoch Konkurrenz aus dem eigenen Ort. Denn dann werde wahrscheinlich auch in Dettenhofen ein Maibaum aufgestellt. Größere Projekte stehen nach dem Umbau des Feuerwehrhauses und der Inbetriebnahme des neuen Löschfahrzeugs erst einmal nicht an in Dettenschwang.

Darüber werden Scharrs Partnerin und seine zwei Kleinkinder wohl froh sein. Hin und wieder würde Christian Scharr mit der Familie schon gerne etwas mehr Zeit verbringen. Doch früher oder später sollen auch der Sohn und die Tochter zur Feuerwehr gehen, sagt der engagierte Kommandant, da bezieht er die Familie gerne mit ein.