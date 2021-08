Fußball verbindet in Dießen Menschen und Kulturen

Der MTV Dießen stellt seine Sponsoren vor. Heute: Dr. Erik Vetter aus Herrsching und Familie Arbia aus Dießen. Wie sie die Fußballabteilung unterstützen.

Dießen Die neue Saison ist in vollem Gange. In der langen spielfreien Zeit davor hat sich bei den Fußball-Herren des MTV Dießen einiges getan. Die Kabine wurde aufwendig renoviert, es wurden verschiedene Materialien besorgt und dazu gibt’s neue Trikots, Aufwärm- und Präsentationsshirts. Das geht freilich nicht ohne die Unterstützung von Sponsoren. Und die stellt der MTV in einer Serie vor. Heute: Zahnarzt Dr. Erik Vetter und die Familie Arbia vom Restaurant „La Gondola“.

Es ist ein herzliches Aufeinandertreffen, als Dr. Erik Vetter und Mario und Paolo Arbia zum Fototermin an den Dießener Sportplatz kommen. Beide kennen sich schon lang und sind gut befreundet. Nun haben sie noch eine Gemeinsamkeit mehr – denn sie unterstützen die Fußballer des MTV Dießen. Dr. Erik Vetter betreibt seit 1998 eine Praxis in Herrsching. „Unser Leitziel ist es, die Bedürfnisse des Einzelnen in den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stellen“, sagt er über seine Arbeit.

Der MTV bietet Spielern und Sponsoren eine Heimat

Die Menschen liegen auch Mario und Paolo Arbia sowie Rosa Fiorella-Arbia am Herzen. „Wohlfühlen und Genießen im Herzen von Dießen“, lautet ihr Motto. Das Restaurant „La Gondola“ gibt es seit 1995. Seit 16 Jahren hat es seine Heimat in Dießen und seit einiger Zeit auch einen eigenen Lieferdienst. Täglich werden dort italienische Spezialitäten frisch zubereitet. Die schmecken auch nur den Dießener Fußballern. Im Interview erklären Erik Vetter und die Arbias ihre Motivation, den MTV zu unterstützen.

Was verbindet Sie mit den Dießener Fußballern?

Dr. Erik Vetter: Beide Söhne sind beim MTV groß geworden und nach Abstechern in andere Vereine mit offenen Armen empfangen worden. Als Trainer und aktiver Spieler war der MTV nicht nur die Heimat meiner Söhne, sondern auch meine.

Paolo Arbia: Der Fußball verbindet Kulturen und schafft ein Gefühl von Gemeinschaft.

Also sind Sie dem MTV schon länger verbunden?

Dr. Erik Vetter: Seit über 20 Jahren.

Paolo Albia: Seitdem wir in Dießen sind.

Warum unterstützen Sie den Dießener Männerfußball?

Dr. Erik Vetter: Der Dießener Männerfußball zeichnet sich durch eine sehr gute und intensive Jugendarbeit aus, die Herrenmannschaften bestehen zu einem großen Teil aus Eigengewächsen mit einem tollen Zusammenhalt.

Paolo Arbia: Italiener ohne Fußball – das ist unmöglich. Umso schöner ist es, die Mannschaft in unserer Gemeinde zu unterstützen.

Was wünschen Sie den MTV-Fußballern?

Dr. Erik Vetter: Ich wünsche den MTV-Fußballern, dass sie ihre sportlichen Ziele erreichen und da spielen, wo sie eigentlich hingehören, und dass sie ihre tolle Teamchemie mit einer Mischung aus jung und nicht mehr ganz so jung behalten. Ich freue mich sehr, diese tolle Mannschaft unterstützen zu dürfen.

Paolo Arbia: Eine starke Gemeinschaft, gute Erfahrungen und erfolgreiche Spiele. (pp)