Serie: Künstler am See

vor 34 Min.

Peter Dietz aus Utting setzt in Krisenzeiten auf die Musik

Peter Dietz aus Utting ist Maler, Bildhauer und Musiker. Bei den Ateliertagen in Utting im Oktober zeigt er seine Werke.

Plus Der Künstler Peter Dietz bevorzugt multimediale Projekte. Sie verbinden seine bildende Kunst mit musikalischen Eigenkompositionen. Was elektronische Musik für ihn bedeutet.

Von Ulrike Reschke

Peter Dietz ist Maler, Bildhauer und Musiker. Er gehört der Künstlervereinigung „Neue Gruppe München“ an und ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler. Mit der Malerei hörte er vor etwa 30 Jahren auf, vorangegangen war ein einjähriges Auslandsstipendium in Paris. Seit einigen Jahren arbeitet er an multimedialen Projekten, die seine bildende Kunst mit eigenen Kompositionen verbinden. Solche steuert er auch für die Videoclips seiner Lebensgefährtin Christiane Noll bei. Die elektronische Musik habe ihn „aus der Corona-Krise rausgezogen“, sagt er. Bei den Uttinger Ateliertagen im Oktober öffnet Peter Dietz sein Atelier wieder für Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

