Ute Rossow aus Utting liebt das Experimentieren mit Techniken

Plus Radierungen bilden aktuell den Schwerpunkt der Arbeit von Ute Rossow aus Utting. Sie freut sich darauf, wieder Porträts und Akte von Frauen anfertigen zu können.

Mit „Ins Licht“ ist das Bild im Format 80 mal 100 Zentimeter – Mischtechnik auf Leinwand – von Ute Rossow betitelt. „Das Thema Loslassen und Befreiung ist noch aktuell“, sagt die Künstlerin, die gerne in unterschiedlichen Materialien und Techniken experimentiert: Öl, Acryl, Kreide und Bleistift, auch großformatig. Der Ammersee Kurier lobte vor elf Jahren bereits ihr „erzählerisches illustratives Talent“ und bezeichnete sie 2015 als „Meisterin des ziselierten Strichs“ – Worte, denen in Verbindung mit den abgebildeten Flamenco-Tänzerinnen nichts mehr hinzugefügt werden muss.