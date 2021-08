Ammersee-Sportverein: Zwanglos turnen in den Ferien

26 Mädchen und Buben beteiligen sich beim ASV-Ferienprogramm in Dießen. Dabei lernen sie nicht nur sportliche Disziplinen. Was neben Seilspringen und Hula-Hoop gelehrt wird.

In der Gruppe zusammenfinden, gegenseitig die sozialen Eigenheiten annehmen und eine Rolle vorwärts lernen. All das war möglich beim Ferienprogramm des Ammersee-Sportvereins in Dießen. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, seien Geduld, Ausdauer, Ehrgeiz, Fleiß, Toleranz, Hilfe, Vertrauen und Mut unterrichtet worden. „Der Turnsport lebt durch gegenseitige Achtung, Hilfestellung und Wiederholungen, von je her.“ Somit hätten nicht nur die Kinder dazugelernt, sondern seien auch die Erwachsenen stets in der Pflicht, sich weiter zu bilden und neben der praktischen Ausbildung auf die Nöte Einzelner innerhalb der Gruppe einzugehen. Da werde so manche Übungseinheit zur Gesprächsrunde und das sei auch gut so.

Zum Abschluss ging's mit der Turnmatte in den Ammersee

Zwei Wochen sportliches Ferienbetreuungsprogramm liegen nun hinter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die am Ende geschafft, jedoch zufrieden gewesen seien. Der letzte Tag endete im Strandbad, wo sich die Kinder mit der Airtreck-Turnmatte im Wasser vergnügten. Während des zweiwöchigen Ferienprogramms beschäftigten vier Übungsleiterinnen und Übungsleiter insgesamt 26 Mädchen und Buben von sechs bis zwölf Jahren jeweils sechs Stunden am Vormittag. „Oder war es eher andersrum?“, fragen die Organisatoren.

Die tägliche Vorbereitung mit Seilspringen und Hula-Hoop sei bald auch auf dem hohen Schwebebalken geübt worden. Und die Angst vor dem Dehnen schwand von Mal zu Mal, berichtet der ASV, denn fleißig geübt, gehe immer alles leichter. Tägliche Kraft- und Mobilitätsübungen verschafften ein sicheres Gefühl für Handstand, Brücke, Überschlag und Flickflack. Dazu Sprint, Weitsprung und Werfen, das diente nicht nur zum Frischluft schnappen, sondern erhöhte die Spritzigkeit für Salto und Co, nicht nur am Trampolin. Finger- und Armkraft durch Bouldern und Hangeln stärkt die Gelenke und Muskeln.

Puppe Ludmilla trainiert mit den Kindern die Theorie

Die Theorie zu allem wurde nebenbei vermittelt, mit der flexiblen Puppe Ludmilla. „Dass die Umsetzung danach unter keinem zeitlichen Druck stand, tat dem natürlichen Trainingsinstinkt der Kinder nur gut. So konnten sie, was auch immer, zur Genüge üben“, berichtet der ASV. Die Pausen zwischendurch trugen dazu bei, sich näher kennenzulernen, sich Witze zu erzählen und sich mit frischem Obst zu stärken. Nach dem Besuch auf dem Sportplatz und einem kurzen erfrischenden Sprung in den kalten Ammersee gab es Würstel zur Stärkung. Und so mancher Kuchen versüßte den Vormittag und gab neue Kraft zum Weiterüben. „Wie froh wir sein konnten, die erste Woche einen etwas kühleren Sommer zum Training zu haben, spürten wir erst am Ende der zweiten Woche. Doch fiel uns dann die Entscheidung für ,Airtrack aufs Wasser’ doch sehr leicht.“

Das nächste Ferienbetreuungsprogramm findet in den Herbstferien statt, kündigt der ASV an. (ak)

Lesen Sie dazu auch