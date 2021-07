Der MTV Dießen lädt zum „Miteinander-Fest“

Der Dießener Verein zeigt am 24. Juli, welche Möglichkeiten Sportbegeisterte vor Ort haben. Auch die neue Abteilung Taekwondo ist dabei. Neben Präsentationen der Abteilungen gibt es am Sportplatz viele Mitmachaktionen

Momentan geht es im Vereins-Miteinander aufwärts. So verzeichnet der MTV 1879 Dießen in einigen seiner Sparten regen Zulauf junger Sportbegeisterter, schreibt der Vorsitzende des Vereins, Volker Bippus in einer Pressemitteilung. Seine umfassenden Sportmöglichkeiten zeigt der Ortsverein nun in einem großen „Miteinander-Fest“. Es findet am Samstag, 24. Juli, an der Jahnstraße statt.

Die erste Präsentation liefert die Gründungssparte Turnen von 10.30 bis 11 Uhr: Offenes Turnen mit Musik. Die neue Sparte Taekwondo wird zwischen 11 und 12 Uhr im westlichen Teil des Geländes ein etwa 30-minütiges Programm mit Vorführung der einzelnen Disziplinen präsentieren. Zwei Trainer moderieren und leiten die Jugendlichen an. „Eventuell schaut sogar der Großmeister aus Hamburg vorbei“, erklärt Bippus.

Die Sparte Fußball bastelt noch an einem genauen Zeitplan. Die Torwand für ein persönliches Schusstraining wird jedenfalls aufgestellt.

Das neue Basketballfeld im Osten sowie die nördlich davon angesiedelten aktiven Skater werden mit ins Vorstellungsprogramm aufgenommen. Die MTV-Stockschützen im Süden des Hartplatzes haben ihr Intro von 12.30 bis 13 Uhr angedacht, danach folgt dort das Spartentraining. Interessierte können gerne mitmachen; es gibt auch einen Kaffee- und Kuchenstand.

Im südlichen Bereich freut sich die Sparte MTV-Jugendhaus, dass diese beliebte Übernachtungsmöglichkeit dieser Tage wieder belebt ist.

Bei der Tennisabteilung läuft am 24. Juli der letzte Ü40-Herren-Punktrunden-Heimspieltag. Zuschauen ist dabei erwünscht. Und außerdem steht die Tenniswand zum Spielen zur Verfügung. Die Vereinssegler werden am Bootsliegeplatz direkt am See ihre verschiedenen Boote vorstellen.

Nicht fehlen wollen auch die neuen, jungen Volleyballerinnen der Jahrgänge 2014/13 und 2012/11. Sie präsentieren ihre Koordinationsübungen auf einem eigens aufgebauten Grasspielfeld. Im nordwestlichen Jahnstraßen-Gelände treffen sich Sportler und Zuschauer zum „Wimbledon der Beach-Volleyballer“, das über Jahre eine sommerliche Attraktion im Strandbad St. Alban war.

Weitere Informationen zum Miteinander-Fest mit der VR-Hüpfburg und Versorgung der Sportler und Besucher durch die Sportgaststätte „Veranda“– folgen demnächst im Ammersee Kurier. Zudem wird der endgültige Programmverlauf bald auf der Vereinshomepage – unter www.mtv-diessen.de – eingepflegt: Jetzt fehlt dieser gemeinsamen Veranstaltung aller MTV-Sparten noch die passende, vor allem trockene Witterung. (ak)