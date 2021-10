Auch in St. Georgen gibt es jetzt einen Defibrillator

Die VR-Bank Starnberg Herrsching Landsberg stiftet ein weiteres lebensrettendes Gerät. Es ist der fünfte öffentlich zugängliche Defibrillator in der Marktgemeinde Dießen.

Insgesamt fünf Defibrillatoren hat die VR-Bank Starnberg Herrsching Landsberg der Marktgemeinde Dießen in den vergangenen Jahren gespendet. Maßgeblich dazu beigetragen hat Gemeinderätin Hannelore Baur. Sie habe bei der VR-Bank „vorsichtig an der Tür gekratzt“ und sei sogleich auf offene Ohren gestoßen, erzählte Baur vor dem Feuerwehrhaus in St. Georgen, wo jetzt ein weiterer Defibrillator angebracht wurde.

Anlass, um diese Spende zu bitten, war für Baur ein Todesfall in Dettenschwang, der mit einem Defibrillator möglicherweise hätte verhindert werden können. Denn bei plötzlichem Herzversagen zählt jede Sekunde – und ein Stromstoß aus dem Defibrillator kann in vielen Fällen Erste Hilfe leisten. Die Laiengeräte, die von jedem Ersthelfer bei einem Herz-Kreislaufstillstand problemlos eingesetzt werden können, funktionieren automatisch. Durch audiovisuelle Anweisungen wird der Retter oder die Retterin von der Elektrodenanbringung bis zur Verabreichung des Schocks unterstützt.

Defibrillatoren gibt es auch in den Ortsteilen und in den Bädern

Dank der VR-Bank ist die Marktgemeinde Dießen nach Obermühlhausen und Dettenschwang sowie den Bädern St. Alban und Riederau und nun auch in St. Georgen an einer Stelle, die für die Öffentlichkeit gut zugänglich ist, mit einem Defibrillator ausgestattet.

Bürgermeisterin Sandra Perzul dankte bei der offiziellen Übergabe in St. Georgen dafür den bei den anwesenden Vertretern der VR-Bank, Konrad Hallhuber und Johann Oberhofer.

Lesen Sie dazu auch