St. Georgen

vor 37 Min.

Warum die Kirche in St. Georgen wieder Baustelle wird

Plus Zehn Jahre nach der großen Sanierung muss jetzt wieder etwas an der Kirche in St. Georgen gemacht werden. Die Kirchenstiftung kommt aber dieses Mal finanziell ungeschoren davon.

Von Gerald Modlinger

In den 2000er-Jahren war in St. Georgen ein langer Atem nötig, um die damals instabil gewordene und fast sechs Jahre gesperrte Kirche auf dem Tufffelsen mitten im Dorf statisch zu sichern. 1,5 Millionen Euro kostete die damalige Sanierung, die 2011 abgeschlossen werden konnte. Ziemlich genau zehn Jahre nach der feierlichen Wiedereröffnung der Kirche wird nun voraussichtlich in der ersten Oktoberwoche wieder ein Gerüst aufgebaut und erneut werden Handwerker dort tätig. Kirchenpfleger Wolfgang Linke erklärt, was es damit auf sich hat.

