Nicht nur Bambini spielen starkes Finale

Die MTV-Herren freuen sich über einen Sieg. Die Damen 60 schaffen den sechsten Platz

Auf den zweiten Platz in der Abschlusstabelle dürfen die Jüngsten der Tennisabteilung des MTV Dießen richtig stolz sein. Beim letzten Saisonspiel stellten die Bambini ihre Extraklasse unter Beweis. Wie Dießens Tennismannschaften die Saison abschließen.

„Geht doch“, war der knappe Kommentar von Markus Huber, Mannschaftsführer der Herren 50 des MTV Dießen. Der erste Sieg am letzten Spieltag in der zu Ende gehenden Saison gegen den TC Weilheim war unter Dach und Fach und die Freude darüber riesengroß. „Ohne einen einzigen Sieg wollten wir uns auf keinen Fall verabschieden“, so Huber, der selbst zwei Punkte zum Gesamtergebnis beisteuern konnte: ein eindrucksvoller Zweisatz-Erfolg im Einzel und an der Seite von Wolfgang Köglmayr ein Sieg im Doppel. Auch Köglmayr und Bernd Münzenmaier stellten ihr Können unter Beweis und gewannen ihre Einzel. Den entscheidenden Siegpunkt holte das Doppel Roland Kratzer/Bernd Münzenmaier: Endstand 5:4 für Dießen.

Die Damen 60 zeigen sich mit dem Saisonverlauf durchaus zufrieden. Immerhin landete das Team in der Bayernliga auf einem sechsten Platz. Beim TC Sonthofen konnten Gertrud Unsinn und Brigitte Hartmann punkten. Sieglos blieben in dieser Saison die Herren der Bezirksklasse 3, die zum Saisonabschluss beim SV Hohenfurch antreten mussten. Alleine Fabian Westenrieder im Einzel und Nick Geiger mit Leo Bauer im Doppel konnten Punkte sammeln. Über die 2:7- Niederlage in Hohenfurch und den Saisonverlauf insgesamt waren die Spieler enttäuscht.

Zuverlässig präsentierten sich die Tennis-Damen aus der Kreisliga. Beim SV Kottgeisering sorgten Carolin Fieser und Anna Geiger in ihren Einzelspielen für Spannung, mussten sie doch jeweils in den Match-Tiebreak. Hier spielten sie ihre Routine aus und brachten die Spiele sicher nach Hause.

Einen Punkt steuerte Lea Bretschneider mit einem 6:0/6:1-Sieg bei. Ein Erfolg im Doppel sollte für den Gesamtsieg reichen. Nach Satzrückstand bewiesen Lea Bretschneider und Anna Geiger Nervenstärke und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Am Schluss hieß es 4:2 für Dießen. Mit einem Sieg können sich die Mädels noch auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben.

Eine starke Saison spielen heuer die Herren 40. Ein Sieg gegen den Tennisclub Herrsching bescherte der Mannschaft Platz zwei in der Tabelle. Schilling, souverän in zwei Sätzen, sowie Mathias Schwarzbauer und Jan Messutat im Match-Tiebreak sorgten für einen 3:3-Zwischenstand nach den Einzelspielen. Auch die Doppel waren nichts für schwache Nerven. Die Paarungen Christian Schweinitz/Georg Schilling und Mathias Schwarzbauer/Wolfgang Tobias Fahrenkamp wurden im Match-Tiebreak entschieden, mit einem 5:4-Endstand.

Beim letzten Saisonspiel der Damen 50 beim TC Greiling sah es nach den Einzeln vielversprechend aus: Sabine Beausencourt, Ute Hänsgen und Doris Rampertshammer verließen als Siegerinnen den Platz. Beim Spielstand von 3:3 mussten die Doppel entscheiden. Leider konnte kein Doppel gewonnen werden. Der 6:3-Endstand bedeutet Platz fünf.

Punkten konnten die Juniorinnen und Junioren in ihrem letzten Spiel der diesjährigen Saison beim TSV Pähl. Carina Hargasser und Benedikt Hofmann sorgten für den 2:2-Zwischenstand. Laurin Berning mit Benedikt Hofmann sowie Carina Hargasser und Merlin Quadt durften sich über einen 4:2-Erfolg und einen vierten Tabellenplatz freuen.

Zufrieden mit ihrem Abschneiden können auch die Knaben 15 der Bezirksklasse sein. Zum Saisonschluss musste die Mannschaft zum SC Söcking-Possenhofen. Matteo Reiff und Philip Bischur gewannen ihre Einzel. Einen Punkt steuerte das Doppel Fabian Stork/Niklas Bischur bei, Endstand war 3:3 (dritter Platz). In ihrem letzten Saisonspiel daheim gegen den TSV Feldafing gab es auf Dießener Seite strahlende Gesichter. Philip Bischur, Leo von Schweinitz, Mats Albrecht und Luke von Schweinitz trugen sich in die Siegerliste ein. Die Doppelpaarungen Philip Bischur/Leo von Schweinitz und Franz Messutat/Luke von Schweinitz blieben ohne Spielverlust und machten den 6:0-Erfolg komplett. (ak)