Utting

vor 27 Min.

In Holzhausen erinnert jetzt eine Stele an das Leid der jüdischen Familie Arnold

Plus Der Vorplatz der Bayerischen Verwaltungsschule im Uttinger Ortsteil Holzhausen trägt jetzt den Namen „Anna und Benno Arnold-Platz“. Eine Informationsstele macht das Leid des jüdischen Ehepaars sichtbar.

Von Frauke Vangierdegom

„Nie wieder“ dürfe keine Floskel bleiben, sondern müsse einen Lichtstrahl in die Zukunft werfen, las Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann aus der Rede des Rabbiners Dr. Henry Brandt im Rahmen des Festakts zur Benennung des Anna und Benno Arnold-Platzes in Holzhausen vor. Brandt selbst konnte an der Feier aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

