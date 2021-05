Utting

07:15 Uhr

In Utting werden Projekt-Ideen gesammelt

Auch in Utting können jetzt Ideen eingereicht werden, die die Gemeinde über ein „Bürgerbudget“ unterstützen soll.

Plus Die Uttinger dürfen Projekte vorschlagen. Sie müssen der Nachhaltigkeit, dem Sozialen oder der Gemeinschaft dienen. Die Gemeinde wählt anschließend aus.

Von Frauke Vangierdegom

Ende April hat der Uttinger Gemeinderat beschlossen, ähnlich wie in der Nachbargemeinde Schondorf, auch in Utting ein Bürgerbudget einzuführen. Damit sollen die Bürgerbeteiligung und das Engagement der Uttinger für ihre Gemeinde gestärkt werden. Ab sofort hat jeder, der älter als 14 Jahre ist, die Möglichkeit, alleine, in einer Gruppe oder mit seinem Verein Projektvorschläge einzureichen.

