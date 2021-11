Schwerer Unfall bei Utting: Frau wird in Klinik geflogen

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind nach einem Unfall bei Utting im Großeinsatz. Eine Frau wird weggeflogen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag bei Utting auf der Staatsstraße 2055 ereignet. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr Utting wurde eine Frau dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Die Feuerwehren aus Utting und Schondorf waren für die Dauer von zwei Stunden mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr übernahm mit rund 20 Kräften die Rettung der Patientin mit schwerem Rettungsgerät und sicherte die Einsatzstelle im weiteren Verlauf ab. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt. (ak)

