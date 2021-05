Utting

06:54 Uhr

Utting: Im ganzen Dorf wird aufgeräumt

Überall in Utting waren die fleißigen Helfer unterwegs und sammelten, wie hier in der Bahnhofstraße, allerlei Müll ein.

Plus Über 30 Uttinger waren am Samstag in ihrer Gemeinde unterwegs und sammelten herumliegenden Müll ein. Was da so alles in den Abfallsäcken landete.

Von Frauke Vangierdegom

Über 30 kleine und große Uttinger waren dem Aufruf ihrer Gemeinde gefolgt und haben am Samstag aufgeräumt. Beim Ramadama, das laut Bürgermeister Florian Hoffmann erstmals von der Gemeinde veranstaltet wurde, wurde nicht nur kleinteiliger Müll eingesammelt.

