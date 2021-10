Utting: Polizei zieht 90-Jährigen ohne Führerschein aus Verkehr

Ein 90-jähriger Autofahrer verursacht in Utting einen Unfall. Bei der Aufnahme staunen die Polizeibeamten nicht schlecht.

Ein 90-jähriger Autofahrer muss mit einigen Anzeigen rechnen. Der Mann war laut Polizei in Utting ohne Führerschein unterwegs und verursachte einen Unfall.

Laut Polizeibericht war der Rentner am Montag gegen 11.30 Uhr in der Fahrmannsbachstraße in Richtung Freizeitgelände unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem Wohnanhänger, den ein 70-Jähriger Geländewagen mitführte, kollidierte. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Der Rentner hatte seinen Führerschein schon im Sommer freiwillig abgegeben

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 90-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt, weil er seinen Führerschein bereits im August diesen Jahres freiwillig zurückgegeben hatte. Nun muss er sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da der Mann zudem sehr uneinsichtig war, wurde ihm zur Unterbindung der Weiterfahrt der Fahrzeugschlüssel abgenommen. (lt)