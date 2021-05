Utting sucht einen neuen Geschäftsstellenleiter

Florian Zarbo wechselt nach rund fünf Jahren und wird Vorstand des Kommunalunternehmens Weßling.

Die Ammerseegemeinde Utting braucht einen neuen Geschäftsstellenleiter und Kämmerer. Die Nachricht schlug am Wochenende in der Region ein wie eine Bombe. Denn sie bedeutet, dass Florian Zarbo die Verwaltung in Utting nach rund fünf Jahren verlässt. Im Oktober 2016 hatte Zarbo (26) den Posten in Utting angetreten – seinerzeit noch unter Bürgermeister Josef Lutzenberger.

„Ich habe eine Chance genutzt, die ich vermutlich so schnell nicht wieder bekommen hätte“, sagt Zarbo im Gespräch mit dem Ammersee Kurier. Schon zum 1. Juli wird er demnach Vorstand des Kommunalunternehmens Weßling. Er habe sich auf eine offizielle Ausschreibung der Stelle beworben, sagt Zarbo, weil ihn die Aufgabe sehr reize. „Weßling ist eine Gemeinde mit rund 5800 Einwohnern und relativ flächengroß“, erläutert Zarbo, der bei den Kommunalwahlen 2020 angetreten war, als Bürgermeister ins Dießener Rathaus einzuziehen. In einer Stichwahl war Zarbo gegen die amtierende Bürgermeisterin Sandra Perzul unterlegen.

Weiterhin kaufmännischer Vorstand des Kommunalunternehmens Utting

Leicht sei ihm die Entscheidung nicht gefallen und zu verkünden, dass er Utting verlassen werde, sei ihm besonders schwergefallen. „Aber ich bleibe Utting noch ein bisschen erhalten“, fügt Zarbo an. Denn als kaufmännischer Vorstand des Kommunalunternehmens Utting am Ammersee werde er seine Aufgaben zu Ende bringen. Auch Vorstand im Kommunalunternehmen Windach werde er bleiben, diese Funktion hatte er im Juni 2020 übernommen.

„Diese beiden Ämter übe ich nebenberuflich aus, und es ist nicht meine Art, das jetzt einfach abzugeben“, betont Zarbo, der in Riederau wohnt und künftig einen etwas längeren Weg zur Arbeit in Kauf nehmen muss. „Das ist aber kein Problem, denn die neuen Aufgaben sind genau das, was mich sehr interessiert. Es geht um Wohnbau und Stadtentwicklung.“

Zarbos Wechsel kommt plötzlich

Alles andere als erfreut ist Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann über den Weggang seines Geschäftsstellenleiters und Kämmerers. „Es war eigentlich zu erwarten, dass Florian Zarbo sich weiterentwickeln will, aber der Wechsel kommt dennoch plötzlich“, sagt Hoffmann und betont, dass er sich für Zarbo dennoch freue. „Der Zeitpunkt ist gerade ungünstig, aber das wäre er wahrscheinlich immer.“

Hoffmann denkt, dass die Stelle bis zum Herbst wieder besetzt sein wird – rechtzeitig zu den Haushaltsplanungen für das Jahr 2022.

Lesen Sie auch: