Pokal: Dießens Fußballerinnen bezwingen Liga-Konkurrentinnen

Dießens Fußballerinnen die Liga-Konkurrentinnen aus Gilching aus dem Wettbewerb. Der Verbandslokal ist die Generalprobe für den Landesliga-Auftakt am Samstag.

In einem spannenden Verbandspokalspiel werfen die Fußballerinnen des MTV Dießen den Liga-Konkurrenten aus Gilching kurz vor Schluss aus dem Wettbewerb. Dieser Erfolg ist für die Landesliga-Mannschaft von Nico Weis doppelt wichtig.

Beide Teams hielten sich nicht lange mit Abtasten auf, sondern zeigten gleich viel Zug aufs Tor. Bereits nach wenigen Minuten hätte es 1:1 oder 2:2 stehen können, was die Chancen betraf. Erst traf Gilching mit dem ersten Torschuss den Querbalken, dann lief Dießens Neuling Luisa Piendl, wenige Augenblicke später, alleine auf Gilchings Torhüterin zu, scheiterte aber. Es blieb ein offener Schlagabtausch mit vielen Torchancen auf beiden Seiten.

Nach einer halben Stunde gelang den MTV-Frauen der Führungstreffer. Andrea Bichler setze sich am Flügel gegen zwei Gegenspielerinnen durch, legte mustergültig quer und Luisa Piendl traf mit ihrem ersten Pflichtspieltor im Trikot des MTV Dießen zur 1-0 Führung. Doch nur fünf Minuten später glichen die Gäste nach einem Ballverlust im Mittelfeld durch einen schnell vorgetragenen Konter zum 1:1 aus. Simone Lautenschütz traf abgefälscht ins kurze Eck.

Andrea Bichlers Siegtreffer ging drei Minuten vor Spielende ins Netz

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild, immer wieder Großchancen auf beiden Seiten. Gilching scheiterte nochmals am Aluminium, aufseiten des MTV hatten Luisa Piendl und Jacky Behr im eins gegen eins gegen Gilchings Keeperin das Nachsehen. Als sich beide Teams bereits auf ein mögliches Elfmeterschießen eingestellt hatten, setze der MTV drei Minuten vor dem Ende den entscheidenden Nadelstich mitten in eine Druckphase des TSV Gilching. Zoe Klein mit einem diagonalen Zuspiel auf Andrea Bichler, die auf und davon zog und trocken zum 2:1-Siegtreffer einnetzte.

„Das glücklichere Ende für uns in einem sehr ausgeglichenen Spiel. Beide Teams hatten starke Phasen und große Chancen, auch mit dem 1:1 hätten wir gut leben können,“ so lautete das Fazit von Dießens Coach Nico Weis. Nun geht es im November im Pokalachtelfinale für die MTV-Spielerinnen weiter.

Die Generalprobe für den Landesliga Saisonstart am Samstag, 4. September, gegen den TSV Murnau ist geglückt. (ak)