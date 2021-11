Verkehr

06:45 Uhr

Dießen: Immer noch Verkehrschaos in der Von-Eichendorff-Straße

Die Dießener von-Eichendorff-Straße bekommt einen neuen Belag. Das ändert aber nichts an der Situation für Fußgänger, denn es gibt keinen Gehweg. Bürgermeisterin Sandra Perzul appelliert, Autos nicht mehr am Straßenrand zu parken, um Platz für Fußgänger zu schaffen. Das findet aber kaum Gehör, wie diese Aufnahme zeigt.

Plus Die Fahrbahn in der Von-Eichendorff-Straße in Dießen wird saniert. Doch ein Problem bleibt, moniert der Seniorenbeirat. Wie Anwohner auf die Aufforderung, nicht am Straßenrand zu parken, reagieren.

Von Gerald Modlinger

Die Dießener Von-Eichendorff-Straße bekommt in zwei Etappen einen neuen Belag. Der erste Teil ist im Herbst gemacht worden, die eigentliche Spritzdecke soll im Frühjahr folgen. Die Befahrbarkeit der wichtigen innerörtlichen Straße wird damit verbessert. Andererseits ändert sich an ihrem teilweise provisorischen Zustand nichts. Das Echo ist zwiespältig. Kritik gab es in den vergangenen Wochen an der Situation der Fußgängerinnen und Fußgänger in der Von-Eichendorff-Straße.

