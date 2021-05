Wartaweil bekommt ein grünes Klassenzimmer

Das Natur im Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil nimmt an einem bayernweiten Projekt zur Umweltbildung teil. Dabei entstehen ein Freiluft-Klassenzimmer und eine Naschhecke.

Mit konstruktiven Lösungsvorschlägen, wie Menschen auch in Krisenzeiten ihren Alltag zukunftsfähig gestalten und Natur erleben können, beteiligen sich die Umweltbildungseinrichtungen in Bayern am Prozess einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Unter dem gemeinsamen Motto „Umweltbildung trägt Früchte“ lud das Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil am Freitag zu einer gemeinsamen Pflanzaktion, „um auf die hohe Bedeutung der außerschulischen Bildungsträger hinzuweisen“, so Axel Schreiner, Pädagogischer Leiter des Naturschutzzentrums. Für gestresste Kinder, Schulklassen und Eltern sind zum Beispiel die Ferienprogramme in Wartaweil mehr als eine andere Lernebene, sie sind Abwechslung, Bereicherung und Entlastung, erläuterte Schreiner.

Das Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil machte mit der Pflanzung einer Naschhecke an der Villa Habersack gemeinsam mit Politikern und zusammen mit 60 anerkannten Umweltstationen in Bayern und 149 Qualitätssiegelträgern von „Umweltbildung.Bayern“ auf das Potenzial dieses wichtigen nonformalen Bildungssektors aufmerksam.

Regionale Politiker kommen zur Einweihung

Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN) in Bayern, pflanzte zusammen mit Britta Hundesrügge, Stellvertretende Landrätin in Starnberg, den Regionalvertretern der Parteien sowie mit dem dritten Herrschinger Bürgermeister Wolfgang Schneider eine insektenfreundliche Naschhecke an der Villa Habersack. Anschließend wurde das „Grüne Klassenzimmer“ eingeweiht. Auch dieses Projekt zeigt, dass Umweltbildung Früchte trägt. „Dank der Förderung durch die Postcode Lotterie konnte der Bau des neuen Versammlungspunktes als große Sitzgruppe finanziert werden und als Beteiligungsprojekt zusammen mit Kindern aus dem SOS-Kinderdorf Dießen und der Freien Waldorfschule Landsberg umgesetzt werden“, freut sich Ulli Sacher-Ley, die Leiterin des BN-Bildungswerks.

Die neue Begegnungsplattform erweitere als „Grünes Klassenzimmer“ die Angebotspalette auf dem Gelände des Naturschutz- und Jugendzentrums in idealer Weise, zeigt sich Richard Mergner überzeugt.

Einsatz für eine lebenswerte Zukunft - auch in Krisenzeiten

Die bayernweite gemeinsame Aktion stehe symbolisch dafür, dass die Akteure der Umweltbildung in Bayern sich auch in Krisenzeiten aktiv und konkret vor Ort für eine lebenswerte Zukunft im Sinne der Agenda 2030 der Vereinten Nationen engagieren. Bildung für Nachhaltigkeit fördere das Bewusstsein für globale systemische Zusammenhänge zwischen den 17 Nachhaltigkeitszielen wie den Erhalt von Biodiversität, Klimaschutz, nachhaltige Lebensstile und globale Gerechtigkeit. Sie zeige Handlungsmöglichkeiten auf allen Ebenen auf für den Einzelnen und für uns alle als Gesellschaft. Das Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil wurde dazu ebenso wie die 60 anerkannten Umweltstationen in Bayern und die Partner des Netzwerks auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag liefern, so Ulli Sacher-Ley, die als Mitglied des Kernteams Umweltbildung diesen Prozess seit 2008 begleitet.

Viele Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung

In ganz Bayern fanden am Freitag Pflanzaktionen mit Politikern im Sinne von „Umweltbildung trägt Früchte“ statt. Die fast 150 Qualitätssiegelträger bieten jedes Jahr über 32000 Veranstaltungen an. In den Zeiten der Pandemie fanden viele Bildungsangebote der Naturerfahrung und Bildung für nachhaltige Entwicklung draußen im Freien - in sicherem Abstand zueinander - statt.

Netzwerk Umweltbildung.Bayern umfasst rund 150 Träger des Qualitätssiegels „Umweltbildung. Bayern“, davon 60 staatlich anerkannte Umweltstationen. Siehe www.umweltbildung.bayern.de. (ak)

