Der faire Kaffee kommt per E-Bike nach Weilheim

Plus Die Raistinger Kommunalpolitikerin Maiken Winter und der evangelische Pfarrer Karl Mehl aus Grafrath unternehmen eine ganz besondere Kaffeefahrt. Die Reise geht quer durch Deutschland.

Dass sie diesen Sonntag für ihre Ankunft in Weilheim ausgewählt hatte, war laut Dr. Maiken Winter kein Zufall. Der Abschluss ihrer Kaffeefahrt der anderen Art sollte auf den Tag fallen, der zum autofreien Sonntag ausgerufen worden war.