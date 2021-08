Freunde prügeln sich in Weilheim wegen einer Frau

Ein falscher Blick und schon fliegen in Weilheim die Fäuste zwischen zwei eigentlich befreundeten Männern. Was der Grund ist.

Am späten Freitagabend traf sich eine Gruppe mit mehreren Personen in Weilheim an der Ammer auf Höhe des Fußgängersteges am Badeweg. Dabei machte ein 29-jähriger Böbinger der Freundin eines 30-jährigen Steingadeners „schöne Augen“. Dies war der Anlass für die daraufhin folgende Rauferei der beiden eigentlich miteinander befreundeten Männer, die für beide mit jeweils einem blauen Auge endete.

Polizei verhindert, dass Böbinger mit dem Auto wegfährt

Nach dem Eintreffen der Polizei war schnell wieder Ruhe, zumal der Böbinger den Ort mit dem Auto verlassen wollte. Dies wurde ihm wegen seiner Alkoholisierung jedoch verwehrt, informiert die Polizeiinspektion Weilheim. (ak)

